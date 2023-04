En situation d'attente avant le CPI US 12/04/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 12/04/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

En attendant les données sur l'inflation américaine et malgré la légère révision à la baisse des prévisions de croissance mondiale par le FMI, les places européennes ont débuté la semaine sur une note positive. Le CAC40 s'est même payé le luxe d'un nouveau record absolu à 7403.67 points ainsi qu'un nouveau record en clôture (+0.89% à 7390 points).



Du côté des valeurs, ArcelorMittal a gagné 4.39%, Stellantis 3.28%, Saint Gobain 2.79% et Schneider Electric 2.68% tandis que Sanofi a signé la plus forte baisse (-0.92%) suivie par Publicis (-0.7%) et Worldline --0.66%).



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé dans une logique de prudence, d'autant plus à l'approche du coup d'envoi de la saison des résultats en fin de semaine.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.29% à 33684 points, le S&P500 était stable à 4108 points et le Nasdaq100 a perdu 0.67%.



Le CAC40 devrait ainsi débuter la séance à proximité de l'équilibre.

A 14h30, le consensus table sur un indice CPI en hausse de 0.2% aux Etats-Unis (0.4% le mois dernier), soit une hausse de 5.1% sur un an (contre 6% précédemment). L'indice Core est attendu en hausse de 0.4%.

Les stocks pétroliers seront ensuite dévoilés à 16h30 et les minutes de la Fed à 20h.



Techniquement, le range reste d'actualité. Seul un retour sous les 7300 points suggérerait l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 7240 points puis 722/7200 points.

