En situation d'attente avant le NFP 02/07/2021 | 11:31 Laurent Polsinelli 02/07/2021 | 11:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 6580 PTS

Objectif de cours : 6507 PTS

Malgré les records de Wall Street hier et un début de séance positif, le CAC40 a rapidement basculé dans le rouge, dans un contexte de prudence avant le rapport mensuel sur l'emploi américain.

Alourdi notamment par les valeurs financières, le marché parisien s'effrite désormais de 0.08% à 6548 points.



Sur le plan macroéconomique, le marché table sur un taux de chômage à 5.6%, avec 725K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Les commandes industrielles seront ensuite publiées à 16h. Graphiquement, pas de changement, le CAC40 a échoué à déborder la zone des 6580 points. Sous ce niveau, nous maintenons un biais baissier avec les récents points bas en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.