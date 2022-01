En situation d'attente avant le NFP 07/01/2022 | 11:12 Laurent Polsinelli 07/01/2022 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 7300 PTS

Objectif de cours : 7195 PTS

Après un début de séance baissier, le CAC40 revient à proximité de l’équilibre dans l’attente du rapport mensuel sur l’emploi qui pourrait impacter les prochaines décisions de la Fed.

Lors de ses minutes mercredi, cette dernière a évoqué un marché de l’emploi tendu, justifiant de remonter les taux plus tôt que prévu ainsi que de réduire le bilan, en raison de l’inflation persistante.

L’indice parisien s’effrite actuellement de 0.09% à 7243 points et le S&P500 grappille 0.15% en préouverture.



Du côté des statistiques, l’indice PPI progresse de 5% en zone euro (4.9% précédemment) et les ventes au détail baissent de 0.1%. A 14h30, le rapport mensuel sur l’emploi devrait faire état d’un taux de chômage à 4.1% avec 426K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.4%.

Le crédit à la consommation sera ensuite publié à 21h.



D’un point de vue technique, un biais baissier reste pour le moment privilégié sous les 7300 points. Sous ce niveau, les objectifs baissiers restent fixés à 7195 points voire 7163/7137 points par extension.





