En situation d'attente avant le PIB en zone euro

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5861 PTS/ 5995 PTS

Malgré la nouvelle progression des rendements obligataires ou le repli des technologiques américaines, bon nombre d'indices ont inscrit de nouveaux records hier, à l'image du CAC40 qui a engrangé 2.08% à 5902 points. Son homologue allemand, le Dax, a quant à lui enregistré un nouveau plus haut historique (+3.31% à 14380 points à la clôture).

La tendance a été soutenue par les espoirs d'un geste de la BCE face à la remontée des taux mais aussi par l'adoption du plan de relance de 1.900 milliards de dollars, par le Sénat américain.



Outre-Atlantique, les arbitrages sectoriels se poursuivent, les opérateurs continuant de délaisser les valeurs technologiques (Nasdaq100 -2.92% à 12299 points). Le Dow Jones a pour sa part inscrit un nouveau record en séance (32148 points), pour finalement clôturer en hausse de 0.97% à 31802 points. Le S&P500 a, en revanche, perdu 0.54% à 3821 points.



Aujourd'hui, dans l'attente du PIB européen du 4e trimestre à 11h00, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note hésitante.



Techniquement, la dynamique est haussière en données horaires au-dessus des 5834 points voire au-dessus des 5860 points en intraday. L'indice s'attaque désormais à un gap laissé ouvert en février 2020 dont la borne haute est située à 5995 points. Ce seuil constitue le nouvel objectif haussier.

