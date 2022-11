En situation d'attente avant le PIB en zone euro et le PPI US 15/11/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 15/11/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Soutenu par l'assouplissement des mesures sanitaires en Chine, le CAC40 a terminé en légère hausse de 0.22% à 6609 points hier, malgré la mauvaise orientation de Wall Street et des valeurs du luxe.

Téléperformance a gagné 6.68%, STM 3.05%, Sanofi 2.01% et Carrefour 1.92% tandis que Worldline a cédé 3.12%, Hermès 1.33%, Safran 1.32%.



Les indices américains ont quant à eux terminé non à leur plus bas du jour, refroidis par les propos d'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, qui a indiqué qu'un éventuel ralentissement du resserrement monétaire en décembre ne devrait pas être interprété comme un relâchement de la Fed dans son engagement à lutter contre l'inflation. Les chiffres de l'inflation d'octobre, meilleurs que prévu, ne suffisent pas à tirer de conclusion.

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.63% à 33536 points, le S&P500 a perdu 0.89% à 3957 points et le Nasdaq100 0.98%.



En attendant le PIB en zone euro et l'indice PPI aux Etats-Unis, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.2% aujourd'hui, dans le sillage de l'Asie et du statu quo de la Banque populaire de Chine.

En données horaires pas de changement, on suivra la sortie des 6573/6662 points pour agir.





