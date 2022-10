En situation d'attente avant le PPI US et les minutes de la Fed 12/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 12/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A l’issue d’une séance en dents de scie, le CAC40 a terminé non loin de l’équilibre hier (-0.13% à 5833 points), profitant en fin de journée de quelques achats à bon compte, malgré la poursuite de la hausse des rendements obligataires et l'abaissement par le FMI des prévisions de croissance mondiale.

Le Fond monétaire international a indiqué que la croissance économique mondiale devrait s'établir à 2.7% (contre 2.9%), en tenant compte de l'inflation (8.8% attendue en 2022), des tensions géopolitiques en Ukraine et des resserrements monétaires.



Du côté des valeurs, Sanofi a gagné 2.16%, Carrefour 1.72%, Vinci 1.18% et Michelin 1.05% tandis que STM a perdu 3.08%, Veolia 2.68% et BNP Paribas 2.33%.



En attendant les données sur l'inflation américaine et le début de la saison des résultats, les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a grappillé 0.12% à 29239 points alors que le S&P500 a cédé 0.65% à 3588 points et le Nasdaq100 1.24%.



L'indice parisien devrait ouvrir non loin de l'équilibre aujourd'hui, avant l'indice PPI américain à 14h30 (consensus 0.2%) et les minutes de la Fed.

D'un point de vue graphique, la volatilité persiste. On attendra la sortie des 5770/5885 points pour agir.

