En situation d'attente avant le rapport mensuel sur l'emploi US

Objectif de cours : 6800 PTS

Dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain, le CAC40 a terminé à son zénith hier, en hausse de 0.52% à 6781 points, à la faveur de la bonne orientation des valeurs industrielles et des immobilières.

Unibail a engrangé 4.85%, Airbus 1.92%, Safran 1.9% et Renault 1.61. Cap Gemini a signé la plus forte baisse (-0.5%) suivie par Arcelor Mittal (-0.44%).



Les statistiques du jour sont restées sans impact, les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent à 385K et la balance commerciale américaine à -75.7B (-71B le mois dernier).

Wall Street a de son côté poursuivi sa course aux records, à l'image du Nasdaq100 qui a gagné 0.65% à 15181 points. Le S&P500 s'est adjugé 0.6% à 4429 points et le Dow Jones 0.78% à 35064 points. Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance autour de l'équilibre.

Concernant l'emploi américains, qui pourrait donner des précisions sur le calendrier de la Fed, les opérateurs anticipent un taux de chômage à 5.7% (5.9% précédemment), avec 870K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Les stocks des grossistes seront publiés à 16h et le crédit à la consommation à 21h. Graphiquement, la configuration demeure inchangée. La dynamique reste haussière au-dessus des 6746 points avec les 6800 points en ligne de mire.

