En situation d'attente avant les banques centrales

En attendant l’indice des prix à la consommation demain aux Etats-Unis mais surtout les décisions de la Fed et de la BCE mercredi et jeudi, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note légèrement baissière, dans le sillage de Wall Street vendredi dernier.

L’indice CAC40 s’effrite actuellement de 0.01% à 6676 points et le S&P500 gagne 0.15% en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, aucune statistique majeure ne sera publiée en deuxième partie de séance. Il faudra attendre demain pour l’indice Zew en Allemagne à 11h puis l’indice CPI aux Etats-Unis à 14h30.



Au niveau des valeurs, Thalès signe la meilleure performance (+2.5%), suivie par Airbus (+2.3%) et Essilor (+1.4%). A l’opposé, Unibail perd 3.3%, Carrefour 1.6% et Alstom 1.4%.

Graphiquement, on continuera de surveiller la sortie des 6616/6694 points pour agir.