En situation d'attente avant les midterms

En attendant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis et les données sur l’inflation américain (CPI jeudi), la bourse de Paris a évolué sans réelle tendance hier et clôturé parfaitement stable, les opérateurs ayant limité les initiatives après que la Chine a démenti qu'elle envisageait d'assouplir sa politique zéro Covid. Sur le front des valeurs, Renault a engrangé 3.77%, Alstom 2.62% avec Michelin, Axa s'est adjugée 2.22%, Publicis 2.18% et Essilor 2.1% tandis que Téléperformance a perdu 5.27%, Société Générale 2.12% et Vinci 2.09%.



Les indices américains ont quant à eux aligné une deuxième séance de rebond portés notamment par le compartiment des technologiques. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.31% à 32827 points, le S&P500 a gagné 0.96% à 3806 points et le Nasdaq100 1.1%. Le CAC40 devrait quant à lui ouvrir de nouveau à l'équilibre ce matin.

Les ventes au détail en zone euro seront publiées à 11h (consensus 0.4% contre -0.3% le mois dernier).



Graphiquement, pas de changement, on continuera de surveiller la sortie des 6363/6488 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

