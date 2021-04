En situation d'attente avant les minutes du FOMC 07/04/2021 | 12:04 Laurent Polsinelli 07/04/2021 | 12:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6125 PTS/ 6168 PTS

Malgré le léger repli de Wall Street hier, le CAC40 poursuit sa marche en avant aujourd'hui, soutenu notamment par des indices PMI services meilleurs que prévu en zone euro. L'indice est ressorti à 49.6 (contre 48.8 attendu). Il remonte à 48.2 en France et à 51.5 en Allemagne.

Les initiatives restent néanmoins limitées dans l'attente des minutes du FOMC ce soir, d'autant que les indices américains devraient ouvrir à proximité de l'équilibre.



A la mi-séance, la bourse de Paris progresse de 0.19% à 6143 points, avec Atos en tête du palmarès (+4.5%), suivie par Unibail (+2.18%) et Worldline (+1.9%).



Du côté des statistiques, la balance commerciale sera publiée à 14h30, les stocks pétroliers à 16h30 et les minutes du FOMC à 20h.



Graphiquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 6125/6168 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.