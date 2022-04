En situation d'attente avant les trimestriels 13/04/2022 | 11:12 Laurent Polsinelli 13/04/2022 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6424 PTS/ 6614 PTS

En attendant le coup d’envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis aujourd’hui (JPMorgan), les places européennes évoluent en territoire négatif, avec les tensions inflationnistes persistantes, l’Ukraine et les craintes de resserrements monétaires rapides. Seul Paris gagne un peu de terrain, le CAC40 s’inscrivant en timide hausse de 0.15% à 6547 points.



Sur le plan macroéconomiques, les opérateurs prendront connaissance de l’indice PPI à 14h30 puis des stocks pétroliers à 16h30.



Au niveau des valeurs, Publicis et Total grimpent de 1.7%, Engie de 1.3% tandis que Pernod Ricard cède 2.6%, Worldline 2¨% et Hermès 1.5%.



Techniquement, pas de changement, on attendra la sortie des 6424/6614 points pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 70.78 1.51% ENGIE SA 11.612 1.43% ALSTOM 20.98 1.25% TOTALENERGIES SE 46.985 1.21% ARCELORMITTAL 29.635 1.21% HERMÈS INTERNATIONAL 1250 -1.03% KERING 526.3 -1.03% DANONE 51.37 -1.08% WORLDLINE 34.61 -1.84% PERNOD RICARD 192.25 -2.49% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.