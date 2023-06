Saluant le vote au Sénat du texte suspendant le plafond de la dette américaine et la hausse du chômage aux Etats-Unis qui renforce la probabilité d'un statu quo de la Fed en juin, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.87% à 7270 points vendredi dernier.

Le rapport mensuel sur l'emploi américain est ressorti contrasté, avec un taux de chômage à 3.7% (contre 3.4% le mois dernier), une hausse des salaires qui ralentit (0.3% contre 0.4% précédemment) mais des créations d'emplois bien plus importantes que prévu (339K contre 294K le mois dernier et 193K anticipé).



Du côté des valeurs, Unibail a gagné 5.35%, Renault 5.03%, ArcelorMittal 4.66%, Société Générale 4.27% et Saint Gobain 3.96% tandis que Orange a perdu 1.32%.



Les indices américains ont également clôturé en nette hausse, à l'image du Dow Jones qui a engrangé 2.12% à 33762 points. Le S&P500 s'est adjugé 1.45% à 4282 points et le Nasdaq100 0.73% à 14546 points.



Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins reprendre son souffle, les contrats Futures laissant présager d'un repli initial de 0.1%.

En données horaires, l'indice parisien demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 7179 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Les 7287 points (moyenne mobile à 100 heures) constituent le premier objectif de rebond. Au-delà, les 7300/7356 points seraient alors en ligne de mire.

Les opérateurs prendront connaissance aujourd'hui des indices Final PMI services en zone euro puis de l'indice PPI à 11h. Outre-Atlantique, l'indice Final PMI services sera publié à 15h45, l'ISM services et les commandes industrielles à 16h.