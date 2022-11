En timide baisse sans actualité majeure 21/11/2022 | 11:02 Laurent Polsinelli 21/11/2022 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Après avoir terminé en forte hausse de 1.04% vendredi dernier pour la compensation mensuelle, le CAC40 débute cette nouvelle semaine en légère baisse, en attendant les minutes de la Fed mercredi et celles de la BCE jeudi.

La séance de mercredi sera par ailleurs très chargée en statistiques, avec notamment les indices Flash PMI manufacturier et services des deux côtés de l'Atlantique.



Wall Street sera par ailleurs fermée jeudi pour Thanksgiving et ne rouvrira que pour une demi-séance vendredi.



Le CAC40 cède actuellement 0.12% à 6636 points tandis que le S&P500 recule pour le moment de 0.5% en préouverture.

Aucune publication macroéconomique n'est attendue en deuxième partie de journée.



Techniquement, pas de changement. On suivra de près la sortie des 6603/6684 points pour agir.

