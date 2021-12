En timide hausse après Wall Street 09/12/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 09/12/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Après deux séances de fortes hausses sur fond de baisse des craintes sanitaires, la bourse de Paris a finalement cédé du terrain hier, après une brève incursion au-delà des 7100 points en début de journée. Le CAC40 a terminé en repli de 0.72% à 7014 points, pénalisé par les technologiques et le luxe, mais l'indice conserve pour le moment un gain hebdomadaire de 3.7%.



Sur le front des valeurs, Safran a gagné 1.4%, Veolia et Airbus 1.3% alors que STM a cédé 2.7%, Hermès 2.6% et Pernod Ricard 2.5%.



Aux Etats-Unis, les indices ont clôturé dans le vert, saluant des informations rassurantes sur l'efficacité des vaccins contre le nouveau variant Omicron. Le Dow Jones a gagné 0.1% à 35754 points, le S&P500 a clôturé en hausse de 0.31% à 4701 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.42%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.15%.

L'indice CPI est ressorti en hausse de 2.3% en Chine (consensus 2.5% et 1.5% le mois dernier), et l'indice PPI progresse de 12.9% (12.1% anticipé et 13.5% précédemment).

Graphiquement, pas de changement, le CAC40 marque une pause après sa récente progression. A court terme, on suivra de près la sortie des 6983/7104 points pour agir.

