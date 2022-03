En timide hausse après Wall Street 03/03/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 03/03/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Profitant des bons chiffres sur l'emploi américain et des espoirs de cessez le feu, après la reprise des discussions entre la Russie et l'Ukraine, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.59% à 6498 points hier.

L'enquête ADP a fait état de 475K créations d'emplois dans le secteur privé (378K attendu). Le chiffre du mois dernier a par ailleurs été révisé à la hausse à 509K (-301K précédemment).

La tendance a également été soutenu par les propos de Jerome Powell qui a indiqué que la Fed ne devrait relever ses taux que de 25 points de base en mars.



Côté valeurs, Total a bondi de 8.17% avec l'envolée des cours pétroliers. Airbus a gagné 5.28%, Safran 4.4% tandis que Veolia cède 5% et Thalès 4.9%.



Outre-Atlantique, les indices ont également confirmé leur mouvement de rattrapage, à l'image du S&P500 qui s'est adjugé 1.86% à 4386 points. Le Dow Jones a gagné 1.79% à 33891 points et le Nasdad100 1.7%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre.



En données horaires, une reprise technique semble se mettre en place. Il faudra néanmoins attendre le débordement des 6540 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6660 points.

