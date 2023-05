La bourse de Paris a accueilli sans réel enthousiasme les données sur l'inflation américaine hier, le CAC40 ayant clôturé en baisse de 0.49% à 7361 points.

Les prix à la consommation sont ressortis en hausse de 4.9% sur un an (5% précédemment)) et ils progressent de 5.5% hors alimentation et énergie (contre 5.6% le mois dernier).

Le constat reste le même, le pic a été atteint mais l'inflation demeure coriace et peine à se résorber malgré les resserrements monétaires, semant ainsi le doute sur les trajectoires de banques centrales.



Du côté des valeurs, Crédit Agricole s'est adjugée 5.04% après ses résultats, Dassault Systèmes a gagné 1.69%, STM 1.31% et Renault 1.23% tandis que Téléperformance a perdu 2.55%, Alstom 2.41%, ArcelorMittal 2.06% et Sanofi 2.01%.



A l'issue d'une séance volatile, les indices américains ont terminé en ordre dispersé, ces derniers restant préoccupés par le blocage des négociations sur le plafond de la dette. Le Dow Jones s'est effrité de 0.09% à 33531 points, le S&P500 a gagné 0.45% à 4137 points et le Nasdaq100 1.11%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre le chemin de la hausse ce matin, avec un gain initial de 0.15%.

Graphiquement, la configuration demeure inchangé. Il faudra attendre le dépassement des 7420 points (moyenne mobile à 100 heures) pour libérer un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7456/7508 points. Un biais baissier restera pour le moment privilégié dans une logique de prudence, avec les 7316/7300 points comme premiers objectifs.



Concernant la macroéconomie, l'indice CPI progresse de 0.1% en Chine (0.7% le mois dernier) et l'indice PPI recule de 3.6% (-2.5% précédemment). Pas de statistique en Europe mais les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis de l'indice PPI et des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. La banque d'Angleterre rendra par ailleurs son verdict sur les taux à 13h.