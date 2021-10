En timide hausse avec la résilience de Wall Street 19/10/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 19/10/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Lesté par le compartiment du luxe et de mauvaises chinoises qui confirment le ralentissement économique, le marché parisien a subi quelques dégagements hier et clôturé en baisse de 0.81% à 6673 points.

Le PIB chinois est ressorti en hausse de 4.9% au troisième trimestre (contre 7.9% au second), avec une production industrielle qui affiche une hausse de seulement 3.1% (+5.3% précédemment). En revanche, les ventes au détail ont progressé de 4.4% (+2.5% le mois dernier) et le chômage retombe à 4.9%. Au sein du CAC40, Unibail a signé la plus forte baisse (-4.5%), avec Kering (-2.4%), LVHM et Safran (-2.2%) alors qu'Essilor Luxottica récupère 1.3% et Eurofins 1.1%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, soutenus par le compartiment des technologiques. Le Dow Jones s'effrite de 0.1% à 35258 points, tandis que le S&P500 s'adjuge 0.34% à 4486 points et le Nasdaq100 1.02%, avec notamment Tesla (+3.2%), Facebook (+3.2%) ou Amazon (+1.1%) et Microsoft (+1%).



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en légère hausse de 0.1%.

Techniquement, le marché parisien marque une pause après sa forte poussée de la semaine dernière. La dynamique ne sera pas dégradée tant que l'indice demeure au-dessus des 6606 points.

