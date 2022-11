En timide hausse malgré Wall Street 17/11/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 17/11/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les tensions géopolitiques et les craintes de ralentissement économique ont suscité quelques prises de bénéfices hier à Paris, le CAC40 ayant terminé en baisse de 0.52% à 6607 points.

Les statistiques américaines étaient notamment ressorties contrastées, avec des ventes au détail en hausse de 1.3% (0% précédemment), des prix à l'importation en baisse de 0.2% (-1.1% le mois dernier) mais une production industrielle qui recule de 0.1% (contre +0.1% précédemment).

Quant aux stocks des entreprises, ils grimpent de 0.4% (contre 0.9% en septembre).



Les valeurs de la défense ont été recherchées, à l'image de Thalès (+2.62%), mais c'est Alstom qui a signé la meilleure performance (+7.16%) après ses résultats trimestriels. Danone a gagné 0.87%, L'Oréal 0.82% et Total 0.8%. Parmi les plus fortes baisses, Eurofins a cédé 4.1%, ArcelorMittal 3.86%, Renault 3.7% et Saint Gobain 3.56%. Les indices américains ont également clôturé dans le rouge, pénalisés par le compartiment des technologiques et l'avertissement du géant de la distribution Target (-13.14%). Le Dow Jones a perdu 0.12% à 33553 points, le S&P500 a cédé 0.83% à 3958 points et le Nasdaq100 1.45%.



Ce matin, les contrats Futures laissent néanmoins envisager une hausse de 0.2% pour le CAC40.

La séance sera animée par la publication de l'indice CPI en zone euro à 11h (consensus 10.7%) puis aux Etats-Unis par l'indice PhillyFed, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les permis de construire et les mises en chantier.

Techniquement, un mouvement de consolidation horizontal prend forme au sein de la zone des 6573/6684 points. Seule la rupture des 6573 points militerait pour un mouvement de plus forte amplitude qui pourrait ramener l'indice vers les 6500/6466 points.

