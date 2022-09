En timide hausse pour finir la semaine 23/09/2022 | 08:04 Laurent Polsinelli 23/09/2022 | 08:04 Envoyer par e-mail :

Pâtissant toujours des récentes hausses de taux, de l'envolée des rendements obligataires et des tensions géopolitiques, la bourse de Paris a une fois de plus terminé à son plus bas du jour hier, en forte baisse de 1.87% à 5918 points. Du côté des valeurs, peu ont gagné du terrain. Société Générale s'adjuge 1.6%, Danone 1.3%, Orange 0.94%, BNP Paribas 0.53% et Vivendi 0.14%. Parmi les plus fortes baisses, Unibail cède 5.98%, STM 5.96%, Alstom 5.72% et Téléperformance 5.11%. Les indices américains ont également cédé du terrain dans un contexte d'aversion au risque et de craintes de récession. Le Dow Jones a perdu 0.35% à 30076 points, le S&P500 0.84% à 3757 points et le Nasdaq100 1.17%.



Aujourd'hui, en attendant les indices Flash PMI manufacturier et services, en zone euro et aux Etats-Unis, le CAC40 devrait débuter cette dernière séance de la semaine en timide hausse de 0.3%. En données horaires, pas de changement, la tendance reste clairement baissière sous les 6034 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. La zone des 5915 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite dés dégagements en direction des 5860/5830 points, dernier rempart avant les plus bas annuels (5786 points).

