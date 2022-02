En timide hausse pour les trois sorcières 18/02/2022 | 08:04 Laurent Polsinelli 18/02/2022 | 08:04 Envoyer par e-mail :

Les craintes persistantes d'une invasion imminente de l'Ukraine ont une nouvelle pesé sur les places financières hier, tandis que les troupes russes continueraient de s'amasser le long de la frontière, contrairement aux dires de Moscou.

L'indice CAC40 a ainsi subi de nouveaux dégagements dans la journée, clôturant en légère baisse de 0.26% à 6946 points (plus haut à 7017 points).

Portée par ses résultats, Kering a gagné 4.95%, Carrefour 4.83% et Engie 1.92%, alors que Worldline a cédé 2.91%, Axa 2.89% et Société Générale 2.66%.



Les indices américains ont quant eux connu une séance nettement plus baissière. Le Dow Jones a perdu 1.78% à 34312 points, le S&P500 2.12% à 4380 points et le Nasdaq100 2.96%.



Les contrats Futures américains se redressent légèrement ce matin, après l'annonce d'une rencontre la semaine prochaine entre les chefs de la diplomatie de Biden (Antony Blinken) et Poutine (Sergei Lavrov), ce qui devrait ainsi permettre au CAC40 d'ouvrir en légère hausse de 0.1% pour cette séance des trois sorcières. D'un point de vue graphique, le marché parisien continue d'évoluer de manière erratique. Seul le dépassement des 7030 points permettrait d'anticiper une reprise de plus forte ampleur avec les 7100 points comme premier objectif.

