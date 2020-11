En très légère baisse à la mi-séance 17/11/2020 | 11:34 Laurent Polsinelli 17/11/2020 | 11:34 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5415 PTS/ 5520 PTS

Après avoir engrangé 1.7% hier, alors qu’un second vaccin (celui de Moderna) serait efficace à 94.5%, la bourse de Paris subit de légers dégagements aujourd’hui. Les opérateurs procèdent ainsi à quelques prises de bénéfices, dans l’attente du calendrier pour une éventuelle commercialisation, qui constituerait une réelle éclaircie quant aux perspectives économiques.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.07% à 5467 points tandis que Wall-Street est attendue en baisse de 0.3% après ses records de la veille.



Du côté des statistiques, les ventes au détail et les prix à l'importation seront publiés à 14h30, la production industrielle à 15h15 puis les stocks des entreprises et l'indice NAHB des prix immobiliers à 16h.



Graphiquement, le CAC40 consolide horizontalement, ne montrant aucun signe de faiblesse. On attendra désormais la sortie des 5415/5520 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir. 17/11/2020 | 11:34 Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 61 3.99% ALSTOM 41.26 3.28% SAFRAN 123.8 2.95% CARREFOUR 14.7 2.30% BOUYGUES 34.48 1.92% SANOFI 84.82 -0.83% ENGIE 12.24 -1.21% DASSAULT SYSTÈMES SE 151 -1.31% ATOS SE 68 -1.36% ARCELORMITTAL 13.878 -2.02% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.