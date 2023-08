Les places européennes ont clôturé encore dans le rouge hier. Le CAC40 a quant à lui fait une troisième séance en baisse de 0.72% à 7260 points. Les investisseurs craignent à nouveau des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis si solides qu'ils pourraient forcer la Fed à continuer à relever ses taux.

Côte des valeurs, Société Générale a engrangé 3.48%, Teleperformance 2.43%, TotalEnergies 1.86%, Bouygues 1.57%, Credit Agricole 1.54% tandis que Veolia a décroché de 3.46%, Sanofi a cédé 2.79%, STMicroelectronics 2.72% et Capgemini 2.53%.

Les indices américains ont pour leur part perdu du terrain. Le Nasdaq100 a perdu 0.11% à 15354, le S&P500 a perdu 0.25% à 4502 points et le Dow Jones a perdu 0.19% à 35216 points.

Le groupe Crédit Agricole SA regroupant les principaux métiers du groupe bancaire hormis les caisses régionales, affiche 6,7 milliards d'euros de revenus entre avril et juin (+18,8%) pour un peu plus de 2 milliards d'euros de bénéfice net (+24,7%), Commerzbank et Vonovia publient également leurs résultats vendredi.



Les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis seront présentés à 14h30. En matinée, place aux commandes d'usines allemandes, à la production industrielle française et aux ventes de détail européennes.

Aujourd'hui, la Bourse de Paris devrait en hausse de 0.45% d'après les contrats Futures .