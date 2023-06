En attendant les décisions de la Fed et de la BCE sur les taux les 14 et 15 juin, la bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0.09% à 7202 points hier, toujours affectée par les craintes de ralentissement économique mais aussi après la hausse surprise de 25 points de base du taux directeur de la Banque du Canada.



Parmi les composantes du CAC40, Unibail a gagné 3.37%, STM 3.21%, Téléperformance 2.16%, Cap Gemini 1.98% tandis que Renault a perdu 2.5%, Thalès 1.94%, Danone 1.53% et Sanofi 1.47%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, alourdi par les valeurs technologiques et la hausse des rendements obligataires. Le Dow Jones a progressé de 0.27% à 33665 points, le S&P500 a cédé 0.38% à 4267 points et le Nasdaq100 1.75%.



A l'instar de Wall Street, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.25% ce matin.

Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance du PIB en zone euro à 11h puis des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis à 14h30 et des stocks des grossistes à 16h.



D'un point de vue graphique, l'indécision perdure. A très court terme, on suivra de près la sortie des 7171/7228 points. Une sortie par le bas de cette zone ouvrirait la voie aux 7141 points, borne basse d'un gap laissé ouvert début juin, voire 7083 points par extension.