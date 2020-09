Enième tentative de rebond Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4700 PTS/ 4870 PTS

L’ouverture en ordre dispersé de Wall-Street et la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis (870K contre 845K attendu) ont conforté le sentiment d’un tassement de la reprise économique, incitant les opérateurs à de nouveaux dégagements.

Après avoir ouvert à « son plus bas » vers 4744 points puis être brièvement repassé dans le vert (plus haut à 4806 points), le CAC40 a de nouveau lâché prise et terminé en baisse de 0.83% à 4762 points. Outre-Atlantique, c'est l'effet portes de saloon, les grands indices ont rapidement chuté de plus de 1.5%, avant de reprendre de la hauteur. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.2% à 26815 points, le S&P500 s'est adjugé 0.3% à 3246 points et le Nasdaq100 a gagné 0.58%. Ce matin, le CAC40 devrait ainsi afficher un gain de l'ordre de 0.5% dans les premiers échanges.



D’un point de vue graphique, la configuration reste inchangée, le CAC40 suit une dynamique baissière en données horaires sous les 4870 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 50 heures qui reste mal orientée. En intraday, un biais baissier reste privilégié sous les 4800 points. Le débordement de ce niveau suggérerait néanmoins un nouveau test des 4870 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

