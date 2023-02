Entre prudence et espoirs sur les taux 01/02/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 01/02/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après une première partie de séance baissière dans une logique de prudence avant le verdict des banques centrales sur les taux, la bourse de Paris a redressé la barre et terminé en hausse symbolique de 0.01% à 7082 points, soutenue par le rebond de Wall Street. Du côté des valeurs, Stellantis s'est adjugée 2.64%, Société Générale 2.5%, Pernod Ricard 2.04% et Renault 1.67% tandis qu'ArcelorMittal a perdu 1.92%, Alstom 1.63%, Total 1.61% et Saint Gobain 1.59%. Wall Street semblait plus enthousiaste alors que les dernières statistiques sous les attentes, confirment le ralentissement de l'économie américaine et confortent le scénario que la Fed pourrait prochainement marquer une pause dans ses resserrements monétaires.

L'indice PMI de Chicago est ressorti à 44.3 (contre 44.9 le mois dernier) et celui du Conference Board à 107.1 (109 précédemment).

Les indices américains ont ainsi accéléré à la hausse en fin de séance, à l'image du Nasdaq100 qui a engrangé 1.59%. Le S&P500 a gagné 1.46% à 4076 points et le Dow Jones 1.09% à 34086 points..



Les initiatives devraient rester limitées à Paris ce matin, les contrats Futures s'inscrivant en hausse de 0.15%.

Outre la décision de la Fed à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30, les opérateurs prendront connaissance des indices PMI manufacturiers en zone euro à 10h puis de l'indice CPI à 11h. L'ADP devrait faire état de 176K créations d'emplois dans le secteur privé à 14h15, l'indice PMI manufacturier sera également dévoilé aux Etats-Unis à 15h45 puis l'ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h.



Graphiquement, le CAC40 poursuit ses oscillations au sein du range 7011/7117 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir.

