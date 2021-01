Espoirs de reprise et plan de relance 07/01/2021 | 07:49 Laurent Polsinelli 07/01/2021 | 07:49 Envoyer par e-mail :

Malgré les craintes sanitaires persistantes avec de nouveaux confinements dans plusieurs pays européens, le marché parisien poursuit sur sa lancée de fin décembre, à la faveur du début de la campagne de vaccination et des espoirs de nouvelles mesures de relance massives aux Etats-Unis.

L'appétit pour le risque demeure intact, à l'image de la forte poussée de certains titres depuis le 1er janvier. Carrefour engrange d'ores et déjà 9.3%, ArcelorMittal 7.3%, Total 7%. Les valeurs bancaires ne sont pas en reste, avec des gains de plus de 5%, dans le sillage de la hausse des rendements obligataires.

Le Luxe est en revanche à la traine, Kering cédant 3.2% et LVMH 1.7% depuis le début de l'année.



Tandis que Wall-Street poursuit sa course aux records, les regards devraient rester focalisés sur l'évolution de la pandémie, à l'approche de la saison des résultats trimestriels.



D'un point de vue graphique, le CAC40 arrive à proximité de la zone de résistance majeure des 5690 points. Le débordement de cette zone de cours libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation avec les 5800 points comme nouvel objectif.

La dynamique en cours ne sera ainsi par remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 5400 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 jours.

