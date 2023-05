Portée par la hausse de Wall Street hier et les espoirs d’un accord aux Etats-Unis sur le plafond de la dette américaine, la bourse de Paris a débuté cette séance sur les chapeaux de roues.

Le CAC40 progresse actuellement de 0.81% à 7459 points et le S&P500 grappille 0.1% en préouverture.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PhillyFed seront publiés à 14h30, les ventes de logements existantes et les indicateurs avancés à 16h.



Sur le front des valeurs, les banques et les technos tirent l’indice vers le haut. STM gagne 2.3%, Unibail 2.1%, Société Générale 1.9%, BNP Paribas 1.8% et Saint Gobain 1.7% tandis que Carrefour perd 1.3%, Engie et Orange, respectivement 0.4% et 0.2%.



En données horaires, le CAC40 est brièvement sorti par le haut de la zone des 7316/7463 points, avant de reperdre un peu de hauteur en attendant Wall Street. En intraday, on pourra conserver un biais haussier au-dessus des 7439 points (plus bas du jour). Une rechute sous ce niveau militerait pour une poursuite des oscillations horizontales au sein du trading range.