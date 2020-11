Extraction haussière sur fond d'espoirs d'un vaccin 10/11/2020 | 07:23 Laurent Polsinelli 10/11/2020 | 07:23 Envoyer par e-mail :

Sur fond d'espoirs de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, la bourse de Paris a récupéré 8% la première semaine de de novembre, porté également par le maintien des politiques monétaires accommodantes des banques centrales pour pallier à l'impact économique de la crise sanitaire alors que l'Europe est de nouveau entrée en confinement.



L'annonce par le laboratoire américain Pfizer d'un potentiel vaccin, en phase 3, efficace à 90% contre la Covid-19 a créé une violente envolée des indices le 9 novembre, à l'image du CAC40 qui a engrangé 7.57% en quelques heures.

Les opérateurs ont ainsi procédé à de lourds arbitrages sectoriels, délaissant les grands vainqueurs de l'année (technologie, e-commerce, santé) au profit des valeurs malmenées depuis février (transport, foncière, banque, pétrole...).

Sur les cinq dernières séances, certains titres réalisent ainsi des envolées exceptionnelles (Airbus +31.5%, Société Générale +27.7%, BNP Paribas +26%, Unibail +24.9%..)

La volatilité devrait néanmoins perdurer dans les séances à venir, la crise sanitaire étant loin d'être résolue. En données journalières, le CAC40 est sorti par le haut du range 4570/5200 points qui perdurait depuis début juin, prenant ainsi le chemin des 5465 points, nouvelle zone de résistance majeure. A très court terme, la dynamique haussière ne sera par remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 5200 points. Un retour sous ce niveau militerait, en effet, pour la réintégration de la zone de consolidation horizontale. 10/11/2020 | 07:23 Laurent Polsinelli 10/11/2020 | 07:23 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.