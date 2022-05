Fébrilité en Europe 24/05/2022 | 11:17 Laurent Polsinelli 24/05/2022 | 11:17 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris et les autres places européennes cèdent de nouveau du terrain ce matin, dans le sillage des contrats Futures américains et du décrochage de Snap (-39%) en préouverture.

Les indices PMI manufacturier et services sont ressortis sous les attentes en zone euro, à respectivement 54.6 et 56.3 (contre 57.7 et 55.5 précédemment).

Ces mêmes indices seront publiés aux Etats-Unis à 15h45 avant les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de Richmond à 16h.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.42% à 6268 points et le S&P500 cède également 1.4% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Thalès gagne 1.2%, Euroapi 0.5% et Orange 0.4% alors que Safran cède 2.9%, Engie 2.8% et Kering 2.6%.



En données horaires, le CAC40 revient tester la zone des 6260 points. En l'absence de préservation de ce niveau, il faudra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 6196 points.

