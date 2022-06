Fébrilité en attendant Powell 22/06/2022 | 11:16 Laurent Polsinelli 22/06/2022 | 11:16 Envoyer par e-mail :

Dans l'attente de l'allocution de Jerome Powell devant le Congrès américain à 15h30, lequel devrait réitérer la volonté de la Fed de lutter activement contre l'inflation, la bourse de Paris repart fortement à la baisse. Les opérateurs restent paralysés par les craintes de récession, avec le durcissement des politiques monétaires des banques centrales.

A la mi-séance, le CAC40 reste ancré sur ses plus bas et affiche un repli de 1.73% à 5861 points.



Du côté des valeurs, Orange progresse de 1%, Worldline de 0.35%. A l'opposé, ArcelorMittal décroche de 7.4%, Renault perd 4.4% et Stellantis 4.2%. Aucune statistique majeure n'est au programme aujourd'hui. Joe Biden s'exprimera par ailleurs à 20h.



En données horaires, le CAC40 revient tester la zone des 5840 points. Ce niveau devra impérativement engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du décrochage en direction des 5800/5756 points.

A la hausse, le débordement des 5880 points serait de bon augure pour le comblement au moins partiel du gap ouvert ce matin.

