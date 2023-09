A l'issue d'une séance en dents de scie, la bourse de Paris a clôturé en timide baisse de 0.03% à 7071 points hier, toujours préoccupée par la hausse des rendements obligataires et la poussée des cours pétroliers qui ravivent les craintes inflationnistes.



Au niveau de la macroéconomie, les commandes de biens durables ont progressé de 0.2% (-5.6% le mois dernier) et les stocks pétroliers sont ressortis en baisse de 2.2M, engendrant une nouvelle accélération des cours.



Concernant les valeurs, Total a ainsi signé la meilleure performance (+1.65%), suivie par Schneider Electric (+1.57%), Safran (+152%), Worldline (+1.39%) et Publicis (+1.37%). A l'opposé, Téléperformance a perdu 2.97%, Veolia 2.16%, Danone 1.6%, Engie 1.59% et Orange 1.55%.



Les indices américains ont également fait preuve de volatilité mais sont parvenus à redresser la barre en fin de journée. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.2% à 33550 points, le S&P500 a gagné 0.02% à 4274 points et le Nasdaq100 0.24%.

Ce matin, les contrats Futures se maintiennent en hausse de 0.2% pour le CAC40, en attendant le PIB US, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les promesses de ventes de logements.

Jerome Powell s'exprimera par ailleurs à 22h.



Techniquement, l'indécision perdure. A court terme, on attendra la sortie des 7033/7106 points pour avoir quelques indications sur l'orientation à venir.