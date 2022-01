Fin de semaine dans le calme ? 07/01/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 07/01/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Les minutes de la Fed ont douché les investisseurs hier, la banque centrale américaine envisageant de remonter ses taux plus rapidement que prévu compte tenu des tensions sur le marché du travail. Elle devrait également réduire son bilan pour contrer la hausse de l'inflation. L'indice CAC40 a ainsi subi de lourds dégagements hier, dans le sillage des valeurs technologiques et du luxe, pour finalement terminer en repli de 1.72% à 7249 points.



Carrefour a bondi de 6.3%, Société Générale s'est adjugée 1.9%, BNP Paribas 1.3% et Crédit Agricole 1.1% alors qu'Essilor a perdu 4.8%, Hermès 4.7% et Cap Gemini 4.4%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en timide baisser, au terme d'une séance volatile. Le Dow Jones a perdu 0.47% à 36236 points, le S&P500 0.1% à 4696 points et le Nasdaq100 s'est effrité de 0.04%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi reprendre son souffle et ouvrir à l'équilibre.

Graphiquement, comme évoqué hier, on maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 7313 points. A court terme, on suivra la sortie des 7240/7313 points pour agir.

