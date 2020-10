Fin de semaine dans le calme Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4875 PTS

Objectif de cours : 4950 PTS

La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.61% à 4911 points hier, saluant la reprise des négociations sur le plan de relance US, la cheffe des Démocrates, Nancy Pelosi, étant opposée à des mesures ciblées pour le secteur aérien sans un plan global. Hésitants à la cloche parisienne, les indices américains ont également terminé dans le vert, le Dow Jones a gagné 0.43% à 28425 points, soutenu par les bancaires. Le S&P500 s'est adjugé 0.8% à 3446 points et le Nasdaq100 0.42%.



Ce matin, le CAC40 est attendue en hausse de 0.3%, dans le sillage de Wall-Street et de la hausse de l'activité des services en Chine (Indice PMI Caixin à 54.8 contre 54 le mois dernier).

Peu de statistique au programme pour cette fin de semaine, avec la production industrielle française à 8h45 (consensus 2.1%) et les stocks des grossistes aux Etats-Unis à 16h, anticipés en hausse de 0.5%. En données horaires, pas de changement, la dynamique est haussière au-dessus des 4875 points. Le débordement des 4925 points devrait ouvrir la voie aux 4950 points voire 4980 points par extension.

