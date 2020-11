Fin de semaine dans le calme 27/11/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 27/11/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5536 PTS/ 5600 PTS

En l’absence de Wall-Street, fermée hier pour Thanksgiving, la bourse de Paris a marqué une pause et terminé non loin de l’équilibre (-0.08% à 5566 points). La volatilité est demeurée faible, tout comme les volumes de transaction, avec seulement 2.5 milliards d’euros échangés sur les principales composantes de la cote. Sur le front des valeurs, STM a pris la tête du palmarès après les records du Nasdaq mardi. Essilor a engrangé 1.8% et Sanofi 1.5%. A l’opposé, on retrouve parmi les plus fortes baisses, Renault (-2.3%), Airbus (-2.1%) et Carrefour à -1.9%. Aujourd’hui, en attendant la réouverture des marchés américains pour une demi-séance, le CAC40 devrait ouvrir autour de l'équilibre, les opérateurs restant préoccupés par la propagation de la pandémie notamment aux Etats-Unis, attendant également les chiffres du Black Friday, qui marquent le coup d'envoi des achats pour les fêtes de fin d'année.



En données horaires, la configuration reste inchangée. On continuera de surveiller la sortie des 5536/5600 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

