Après un trou d’air hier en début de journée et un retour à l’équilibre, la séance s’est ensuite avérée plus calme et le CAC40 a évolué dans une étroite fourchette de cotation, les opérateurs continuant de scruter les négociations sur le plafond de la dette américaine. L’ouverture positive de Wall Street n’a que peu changé la donne et l’indice parisien a terminé en baisse de 0.33% à 7129 points.

Du côté des valeurs, Schneider Electric a gagné 2.26%, Dassault Système 2.21%? hermès 1.51%, Legrand 1.19% et LVMH 0.77% tandis que Téléperformance a cédé 5.4%, Total 3.27%, Vivendi 3.18% et Cap Gemini 2.65%.



Exception faite du Dow Jones qui a perdu 0.11% à 32764 points, les autres indices américains ont terminé en nette hausse, dans le sillage des valeurs technologiques et de Nvidia (+24.37%). Le S&P500 a gagné 0.88% à 4151 points et le Nasdaq100 2.46%.

Pour cette dernière séance de la semaine, le CAC40 progresse de 0.2% en préouverture.

Les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis de l'indice Core PCE à 14h30, des commandes de biens durables, des dépenses et revenus des ménages ainsi que des stocks des grossistes, avant l'indice du Michigan à 16h.

En données horaires, pas de changement majeur. On attendra la sortie des 7197/7308 points pour agir.