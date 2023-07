Portée par de bons résultats d'entreprises et l'annonce sans surprise d'un tour de vis de 25 points de base par la BCE, après celui de la Fed mercredi, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 2.05% à 7465 points hier.

Bien que le scénario d'un autre resserrement monétaire soit envisageable en septembre en Europe, les opérateurs parient également sur un statu quo, tandis que la conjoncture économique européenne se dégrade et que les perspectives restent incertaines.



Sur le plan macroéconomique, les statistiques américaines étaient globalement meilleures que prévu, avec un PIB US en hausse de 2.4% (2% précédemment), des commandes de biens durables qui progressent de 4.7% (1.8% le mois dernier) et des inscriptions hebdomadaires au chômage à 221K (contre 228K la semaine dernière).

Concernant les valeurs, STM a bondi de 8.91%, Stellantis s'est adjugée 5.25%, Worldline 4.88%, Alstom 4.6% et Saint Gobain 4.58% alors que Téléperformance a décroché de 16.89%. Airbus a cédé 1.64% et Unibail 1.12%.



Outre-Atlantique, les grands indices ont cédé du terrain, alors que les statistiques robustes laissent craindre une poursuite des resserrements monétaires de la Fed. Le Dow Jones a perdu 0.67% à 35282 points, le S&P500 a cédé 0.64% à 4537 points et le Nasdaq100 0.22%.

Le CAC40 devrait ainsi marquer une pause aujourd'hui et ouvrir non loin de l'équilibre.

Graphiquement, la tendance demeure haussière au-dessus des 7387 points voire au-dessus de la zone des 7430 points en intraday. Le débordement des 7478 points pourrait ouvrir la voie aux 7500/7523 points.