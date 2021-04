Fin de semaine dans le rouge 30/04/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 30/04/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après un début de séance prometteur avec l'inscription de nouveaux records annuels (6352 points), le CAC40 a rendu l'intégralité de ses gains en fin de journée, suite aux chiffres de la croissance américaine (+6.4% au T1) et au bond de l'inflation (+3.5%). Dans le sillage de la poussée des rendements obligataires, l'indice parisien a finalement clôturé en baisse de 0.07% à 6302 points.



Outre-Atlantique, les indices américains ont repris de la hauteur en deuxième partie de séance, avec notamment Facebook (+7.3%). Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.71% à 34060 points, le S&P500 a gagné 0.68% à 4211 points et le Nasdaq100 0.49%. Malgré la bonne résilience de Wall Street, le CAC40 devrait débuter cette dernière séance de la semaine en repli de 0.1%.

Techniquement, la dynamique demeure positive en données horaires au-dessus des 6283 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 6253/6229 points.

