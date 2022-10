Fin de semaine dans le rouge après le contre pied de Wall Street 21/10/2022 | 08:03 Laurent Polsinelli 21/10/2022 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6000 PTS

Les places européennes ont fait preuve de volatilité hier, profitant néanmoins de résultats bien accueillis, des espoirs d'un assouplissement de la politique zéro COVID en Chine et de l’annonce de la démission du Premier ministre Liz Truss. Les mouvements erratiques ont pris fin vers 16h et les grands indices se sont orientés à la hausse, à l’image du CAC40 qui a clôturé sur un gain de 0.76% à 6086 points.



Sur le front des valeurs, Dassault Systèmes a gagné 3.47%, ArcelorMittal 3.17%, Worldline 3.04%, Eurofins 254% et STM 2.39%, tandis que Pernod Ricard a signé la plus forte baisse (-1.17%), suivie par Véolia et Axa, avec -0.84%. Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 214K (contre 229K attendu et 226K la semaine dernière) et l’indice PhillyFed remonte à -8.7 (-9.9 précédemment). Les ventes de logements reculent quant à elles à 4.71M (4.8M le mois dernier). Les indices américains sont quant à eux repartis à la baisse en deuxième partie de séance, toujours fragilisés par les rendements obligataires mais aussi par les propos Patrick Harker, président de la Réserve fédérale de Philadelphie. Ce dernier a déclaré que la Fed était susceptible de relever ses taux d'intérêt à un niveau bien supérieur à 4% cette année et de les maintenir à des niveaux restrictifs pour lutter contre l'inflation.

Le Dow Jones a terminé en repli de 0.3% à 30333 points, le S&P500 a perdu 0.8% à 3665 points et le Nasdaq100 0.51%.

Le CAC40 devrait ainsi de nouveau céder du terrain ce matin, avec un repli initial de 0.9%.

En données horaires, l’indice fait preuve de nervosité, oscillant dans la zone des 6030/6143 points. Il faudra attendre la sortie de ce range pour avoir plus de visibilités sur l’orientation à venir. L'enfoncement des 6030 points, plus bas de la veille, militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 6000 points dans un premier temps voire 5970/5930 points par extension.

