Fin de semaine dans le rouge avant l'inflation américaine

Dans l'attente des données sur l'inflation américaine qui seront publiées aujourd'hui à 14h30 (indice CPI anticipé en hausse de 0.7%), la bourse de Paris a marqué une pause hier et clôturé en léger repli de 0.09% à 7008 points. Les autres indices européens ont subi des prises de bénéfices plus marquées, à l'image du Dax (-0.3%) et de l'EuroStoxx50 qui perd 0.59%.

Concernant les composantes de l'indice parisien, Veolia a signe la plus forte hausse (+2.16%), avec Eurofins (+2.13%) et Carrefour (+1.41%) tandis qu'Unibail cède 2.84% et Airbus 1.64%.



La prudence était aussi de rigueur à Wall Street, les opérateurs attendant les chiffres de l'inflation qui pourraient influencer la Fed la semaine prochaine pour sa réunion de politique monétaire. Le Dow Jones a terminé parfaitement stable à 35754 points, le S&P500 a perdu 0.72% à 4667 points et le Nasdaq100 a cédé 1.49%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en repli de 0.5%.

Techniquement, l'indice parisien devrait de nouveau tester à l'ouverture la zone de soutien des 6983 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'une consolidation plus marquée en direction des 6934/6885 points, bornes d'un gap laissé ouvert en début de semaine.

