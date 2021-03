Fin de semaine dans le vert 26/03/2021 | 08:06 Laurent Polsinelli 26/03/2021 | 08:06 Envoyer par e-mail :

Plombé hier en début de journée, par le repli de Wall Street et les craintes concernant les répercutions de la troisième vague épidémique en Europe sur la reprise, le CAC40 a finalement réduit ses pertes et terminé en timide hausse de 0.09% à 5952 points (plus bas à 5886 points).

La tendance a été soutenue par Publicis (+3.25%), Michelin (+2.13%) et Legrand (-1.84%) tandis que les valeurs liées aux matières premières ont subi des dégagements, à l'image d'ArcelorMittal (-2.82%) ou Total (-1.66%).



La séance s'est avérée volatile aux Etats-Unis, les indices ayant nettement repris de la hauteur après un début de séance baissier. Porté par l'annonce d'un PIB en hausse de 4.3%, le Dow Jones a gagné 0.62% à 32619 points, le S&P500 s'est adjugé 0.52% à 3909 points et le Nasdaq100 s'est effrité de 0.14% à 12780 points.



Aujourd'hui pour cette dernière séance de la semaine, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.65%.

Techniquement, le marché parisien amorce une reprise technique après une brève incursion sous les 5900 points. L'indice devrait tester aujourd'hui le seuil des 6000 points. Le débordement de ce niveau suggérerait une poursuite du rattrapage en direction des des 6040 points.

