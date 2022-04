Fin de semaine dans le vert 08/04/2022 | 08:03 Laurent Polsinelli 08/04/2022 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6440 PTS/ 6550 PTS

Après un début de séance dans le vert, le CAC40 s'est retourné à la baisse, pénalisé par le ton plus dur des banquiers centraux. La Fed et la BCE convergent, estimant que les pressions inflationnistes persistantes plaident en faveur d'une normalisation des politiques monétaires.

La Réserve Fédérale devrait ainsi relever de 50 points de base ses taux à sa prochaine réunion et réduire son bilan de l'ordre de 95 milliards de dollars par mois. La BCE devrait elle aussi mettre fin à ses achats d'actifs plus rapidement que prévu avant de procéder à un resserrement monétaire.

L'indice parisien a finalement clôturé en baisse de 0.57% à 6461 points.



Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 166K contre 171K la semaine passée. Après deux séances de baisse, les indices américains ont repris un peu de hauteur, en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats la semaine prochaine. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.25% à 34583 points, le S&P500 a gagné 0.43% à 4500 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.23%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.9%.

En données horaires, la tendance reste baissière sous les 6550 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 6600/6650 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.