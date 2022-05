Fin de semaine dans le vert 13/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 13/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6270 PTS

Les craintes d'un resserrement monétaire agressif de la part des banques centrales, avec une inflation persistante, ont une nouvelle fois pesé sur le moral des intervenants hier. Après avoir perdu jusqu'à 2.6%, le CAC40 a toutefois nettement réduit ses pertes en fin de journée et terminé en repli de 1.01% à 6206 points.

Sur le front des valeurs, Alstom a gagné 4.85%, STM 3.97%, Société Générale 1.46% et Worldline 1.07%. Veolia a en revanche signé la plus forte baisse de l'indice (-6.04%), suivie par ArcelorMittal (-3.14%) et Thalès (-2.93%).



Concernant les statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 203K (190K attendu et 202K la semaine dernière). Quant à l'indice PPI, il était conforme aux attentes aux Etats-Unis à +0.5% en avril (+11% sur un an contre 11.5% en mars).

Les indices américains ont quant à eux terminé en légère baisse, le Dow Jones a perdu 0.33% à 31730 points, le S&P500 a cédé 0.13% à 3930 points et le Nasdaq100 0.18%.



Le marché parisien devrait néanmoins ouvrir en hausse de 1% ce vendredi, rassuré notamment par les propos de Jerome Powell qui envisage des hausses de 50 points de base lors des deux prochaines réunions.

Techniquement, le CAC40 devrait de nouveau tester à l'ouverture la zone des 6270 points. Le débordement de seuil militerait pour une poursuite du rebond en direction des 6350 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures.

