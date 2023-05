A l'issue d'une séance volatile, le CAC40 a terminé en hausse de 0.28% à 7381 points, soutenu en fin de journée par la détente du marché obligataire.

Après un plus haut à 7437 points, l'indice parisien avait rapidement subi des dégagements, après la hausse de 25 points de base du taux directeur de la Banque d'Angleterre. Cette dernière devrait poursuivre ses resserrements monétaires compte tenu de l'inflation persistante.



Outre-Atlantique, les prix à la production sont ressortis en hausse de 0.2% (hors alimentation et énergie aussi), soit en hausse de 2.3% sur un an (contre 2.7% en mars). Les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 264K (242K précédemment).



Sur le front des valeurs, Alstom a gagné 3.6%, LVMH 1.75%, L'Oréal 1.56% et Carrefour 1.49% tandis qu'ArcelorMittal a cédé 2.69%, STM 2.27% et Michelin 2.13%.

Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, alourdis une nouvelle fois par le décrochage des banques régionales, à l'image de PacWest (-22.7%). Le Dow Jones a perdu 0.66% à 33309 points avec Disney (-8.73%). Le S&P500 a cédé 0.17% à 4130 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.31%.

Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins débuter la séance en hausse de 0.3%, en attendant les prix à l'importation à 14h30 aux Etats-Unis (consensus 0.3%) et l'indice du Michigan à 16h.



Techniquement, pas de changement, il faudra attendre la sortie des 7316/7460 points pour renouer avec une dynamique affirmée.