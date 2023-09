Les places européennes ont terminé en ordre dispersé hier, toujours préoccupées par les tensions inflationnistes avec les réductions de la production de pétrole par la Russie et l'Arabie Saoudite, ainsi que par le ralentissement économique en zone euro (PIB en hausse de seulement 0.1% contre 0.3% précédemment). Le CAC40 a quant à lui clôturé en timide hausse de 0.03% à 7196 points.



Concernant les valeurs, Orange a signé la plus forte hausse (+2.14%), suivie par Airbus (+1.85%), Veolia (+1.83%) et Safran (+1.66%) tandis que STM a perdu 4.11%, Worldline 3.47%, Alstom 3.46% et ArcelorMittal 2.57%.

Les indices américains ont eux aussi terminé en demi teinte, tiraillé entre la bonne orientation des géants pharmaceutiques et le repli des poids lourds technologiques (Apple -2.92%). Le Dow Jones a gagné 0.17% à 34501 points, le S&P500 a cédé 0.32% à 4451 points et le Nasdaq100 0.73%.

Les statistiques du jour étaient supérieures aux attentes, le marché de l'emploi reste robuste avec des inscriptions hebdomadaires au chômage à 216K (229K la semaine passée) et une productivité en hausse de 3.5% tandis que le coût du travail progresse de 2.2% (1.6% précédemment).



Pour cette dernière séance de la semaine, peu fournie en données macroéconomiques, le CAC40 devrait ouvrir en timide hausse de 0.3%.

En données horaires, la configuration demeure inchangée. On suivra de près la sortie des 7166/7250 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.