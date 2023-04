Fin de semaine dans le vert après Wall Street 28/04/2023 | 08:01 Laurent Polsinelli 28/04/2023 | 08:01 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.23% à 7483 points hier, suite à quelques bonnes publications de sociétés et à la bonne orientation de Wall Street.

Les données macroéconomiques mitigées n'ont pas eu d'impact. Le PIB américain est ressorti en hausse de seulement 1.1% au premier trimestre (consensus 2% et 2.6% au T4 2022) et sa composante inflation était légèrement supérieure aux attentes. Les inscriptions hebdomadaires au chômage retombent quant à elles à 230k (246K la semaine dernière) et les promesses de ventes de logements chutent de 5.2% (0.8% précédemment).



Sur le front des valeurs, Schneider Electric a gagné 3.9%, Téléperformance 3.17%, Dassault Systèmes 2.51%, Eurofins 2.37% et BNP Paribas 1.96% tandis que STM a décroché de 8.72%, Unibail a perdu 3.3%, Total 2.62% et Publicis 2.02%.



Les indices américains ont quant à eux accéléré à la hausse tout au long de la séance, dans le sillage des résultats de Meta (+13.93%) et des technologiques.

Le Dow Jones a gagné 1.57% à 33826 points, le S&P500 s'est adjugé 1.96% à 4135 points et le Nasdaq100 2.76% Après la clôture, les résultats ont été accueillis de manière contrastée, Intel gagnait +5%, Amazon perdait 2% et Snap -18.3%. Aujourd'hui, pour cette dernière séance de la semaine avant un week-end prolongé, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.55%.

L'indice devrait de nouveau tester à l'ouverture la zone des 7508 points. Le franchissement de ce niveau serait de bon augure pour une poursuite du rebond en direction des 7540 points voire 7581 points par extension.

