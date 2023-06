Profitant de quelques achats à bon compte et des espoirs d'un statu quo de la Fed la semaine prochaine, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.27% à 7222 points hier, malgré l'entrée de la zone euro en récession technique, après deux trimestres consécutifs de repli du PIB (-0.1%).

Les opérateurs ont notamment salué la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage (261K contre 233K) laissant penser que le marché de l'emploi ralentit.



Les indices américains ont également progressé, dans le sillage de la baisse des rendements obligataires et du rebond des valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.5% à 33833 points, le S&P500 s'est adjugé 0.62% à 4293 points et le Nasdaq100 1.27%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée ce matin, avec un gain initial de 0.1%.

En données horaires, l'indice pourrait tester aujourd'hui ses plus hauts de la veille. Le débordement de cette zone de cours militerait pour une poursuite de la reprise en direction des 7294 points.