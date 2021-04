Fin de semaine hésitante

Malgré le repli du secteur automobile, des banques et des pétrolières, le CAC40 a terminé en hausse de 0.575% à 6165 points hier, porté par les records de Wall Street et la perspective du maintien des politiques monétaires ultra-accommodantes.

Les valeurs du Luxe ont nettement contribué à cette embellie, avec Hermès (+3.07%), L'Oréal (+2.69%) et Kering (+2.02%), tandis que Renault, Michelin et Stellantis ferment la marche, avec des replis respectifs de 3.47%, 2.51% et 2.1%.



Outre-Atlantique, à la faveur de la détente du marché obligataire et de la bonne orientation des technologiques, le S&P500 s'est hissé à un nouveau record (+0.42% à 4097 points). Le Dow Jones a gagné 0.17% à 33503 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.04%.

Aujourd'hui, pour cette dernière séance de la semaine, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre. Les indices CPI et PPI sont ressortis à respectivement 0.4% et 4.4% en Chine, l'indice PPI américain sera publié à 14h30 (consensus 0.5%).

Les initiatives pourraient rester limitées avant le coup d'envoi de la saison des résultats la semaine prochaine aux Etats-Unis.



Techniquement, pas de changement, le CAC40 évolue sur ses plus hauts de 2007. La réaction de l'indice dans la zone des 6170 points devrait être décisive. Le franchissement de cette résistance majeure libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation avec les 6200 points comme premier objectif. En cas d'échec, on pourra s'attendre à quelques prises de bénéfices en direction des 6144 points puis 6118 points.