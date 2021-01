Fin de semaine morose 22/01/2021 | 11:06 Laurent Polsinelli 22/01/2021 | 11:06 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5573 PTS

Objectif de cours : 5517 PTS

Malgré les nouveaux records outre-Atlantique d’hier, la bourse de Paris et les autres places européennes creusent leurs pertes depuis l’ouverture, affectées par les craintes concernant la crise sanitaire.

Comme l’a souligné la BCE, la propagation du coronavirus reste préoccupante, poussant les gouvernements à durcir les mesures de restrictions et envisager une nouvelle période de confinement.



Alourdi par les cycliques, les financières, les technos et les valeurs liées aux matières premières, le CAC40 cède désormais 1.13% à 5527 points. Wall Street devrait par ailleurs ouvrir en baisse de 0.6%.



Les indices PMI meilleurs que prévu en zone euro (respectivement à 54.7 et 45 pour les services) sont ainsi relégués au second plan. Les opérateurs prendront connaissance de ces mêmes indices aux Etats-Unis à 15h45 puis des ventes de logements existants à 16h avant les stocks pétroliers à 17h.



Techniquement, la configuration se dégrade sensiblement. Un biais baissier restera privilégié en données horaires sous les 5570 points, plus hauts du jour. En cas de nouveaux plus bas journaliers, on pourra s’attendre à une poursuite des dégagements en direction des 5480 points dans un premier temps voire 5430/5400 points par extension.

