Fin de semaine morose

Après avoir décroché de 3.09% hier, la bourse de Paris subit de nouveaux dégagements pour cette séance des quatre sorcières, les opérateurs continuant de digérer les propos plus sévères des banquiers centraux.

La Fed, la BNS, la banque d'Angleterre et la BCE ont, comme attendu, relevé leur taux directeur de 50 points de base, mais ont relevé leurs prévisions d'inflation pour l'année prochaine et abaissé celle au sujet de la croissance.

Non seulement les resserrements monétaires devraient perdurer et se hisser à des niveaux plus importants que les anticipations de marché mais le spectre de la récession resurgit également.



L'indice CAC40 recule actuellement de 0.87% à 6465 points et le S&P500 cède 1.1% en préouverture.



Au niveau de la macroéconomie, les indices Flash PMI manufacturier et services étaient légèrement meilleurs que prévu en zone euro, à respectivement 47.8 et 49.1 (47.1 et 48.5 précédemment), mais l'indice CPI remonte à 10.1% (10% le mois dernier).

Cet après-midi, les indices Flash PMI manufacturier et services seront dévoilés aux Etats-Unis à 15h45.



Concernant les valeurs, seules les financières et les pétrolières surnagent. BNP Paribas gagne 0.8%, Crédit Agricole 0.4% avec Total, Axa grappille 0.2% et Société Générale 0.1% tandis qu'Eurofins cède 4.3%, Unibail 3.2% et Arcelor Mittal 2.8%.



Techniquement, la tendance est baissière en données horaires sous les 6616 points voire sous les 6550 points en intraday. En l'absence de réaction positive dans la zone actuelle, les 6447 points puis 6400/6380 points pourraient être prochainement ralliés.