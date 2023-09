La bourse de Paris a terminé en nette baisse de 1.59% à 7213 points hier, après les annonces des banques centrales, pénalisée également par le compartiment du luxe, la hausse des rendements obligataires et la fermeté des cours pétroliers, suite aux restrictions aux exportations annoncées par la Russie.

Après le statu quo de la Fed et la perspective d'un nouveau resserrement monétaire d'ici fin 2023, la BNS et la BoE ont surpris en laissant leur taux inchangé. La Banque du Japon a elle aussi maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante cette nuit.



Du côté des valeurs, Renault et Orange ont grappillé respectivement 0.4% et 0.32%. Tous les autres titres ont cédé du terrain. Hermès a perdu 5.85%, Essilor 3.38%, Airbus 3.18%, Safran 2.63%, L'Oréal 2.51% et Stellantis 2.43%.



Outre-Atlantique, les statistiques étaient mitigées. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont tombées à 201K (221K la semaine passée) mais l'indice PhillyFed recule à -13.5 (+12 le mois dernier). Les indices américains ont eux aussi clôturé à leur plus bas du jour, lestés par les valeurs technologiques.

Le Dow Jones a perdu 1.08% à 34070 points, le S&P500 1.64% à 4330 points et le Nasdaq100 1.84%.



Pour cette dernière séance de la semaine, le CAC40 cède 0.3% en préouverture, en attendant les indices Flash PMI manufacturier et services en zone euro et aux Etats-Unis.



D'un point de vue technique, la tendance est baissière en données horaires sous les 7270 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20et 100 heures. L'indice pourrait tester aujourd'hui la zone des 7184 points. Ce niveau devra contenir la pression vendeuse sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7136 points.